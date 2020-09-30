Опубликованы кадры задержания сбежавших из колонии в Дагестане
Мужчины совершили побег 23 сентября.
© Видео: Пресс-служба МВД Калмыкии, МВД Дагестана, Instagram © Фото: Пресс-служба МВД Калмыкии
Опубликовано видео задержания шести заключенных, совершивших побег из колонии строгого режима в Дагестане.
На кадрах видно, как силовики удерживают беглецов. Задержание произошло в пустынной местности.
Отмечается, что заключенные были задержаны на территории Калмыкии неподалеку от поселка Улан-Хол возле железной дороги. Мужчины совершили побег 23 сентября. Они прорыли тоннель более 30 метров в длину.