В Кремле объяснили, почему не будут комментировать дебаты Трампа и Байдена

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему не будет комментировать дебаты между кандидатами на пост президента США Дональдом Трампом и Джо Байденом.

«Комментировать это не хотим, давать оценок не хотим, ибо это незамедлительно будет воспринято как какая-то попытка вмешательства», - сказал Песков.

Первые теледебаты действующего президента США Дональда Трампа и кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена прошли во вторник в Кливленде. Дебаты продолжались 96 минут, их особенностью стало грубое поведение участников по отношению друг к другу. В частности, Байден предложил Трампу «заткнуться», когда тот перебивал его.