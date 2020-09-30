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Ресторанам России запретили включать в чек чаевые

Светлана Головина
14:29 30.09.2020
Помимо этого, с нового года в обязательном порядке  в меню должны быть сведения о весе и питательной ценности всех блюд.
Ресторанам России запретили включать в чек чаевые
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Согласно новым правилам по защите прав потребителей, с 1 января 2021 года заведения общественного питания не вправе включать в чек дополнительные платежи, комиссии или чаевые, помимо стоимости заказанных блюд.

Помимо этого, новые правила предусматривают возможность предложения потребителю данных возмездных или безвозмездных дополнительных услуг заведениями общепита.

«Такие услуги могут быть выбраны потребителем добровольно на основе ознакомления с их потребительскими свойствами и ценой. Потребитель вправе отказаться от оплаты таких дополнительных услуг, а если они оплачены - потребовать от исполнителя возврата уплаченной суммы», - уточняется на сайте Роспотребнадзора.

В то же время, особо регламентироваться будет и оформление меню - в обязательном порядке  должны быть сведения о весе и питательной ценности всех блюд.

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