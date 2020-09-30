Сбежавшие из колонии в Дагестане заключенные задержаны
Заключенные совершили побег 23 сентября.
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Шестеро заключенных, совершивших побег из колонии строгого режима в Дагестане, задержаны. Об этом сообщает ФСИН России.
С внеплановым рабочим визитом в Дагестан прибыл Директор ФСИН России Александр Калашников. Возбуждено уголовное дело о халатности сотрудников колонии.
Как сообщается на странице МВД Дагестана в Instagram, заключенные задержаны неподалеку от поселка Улан-Хол в Калмыкии.
Заключенные совершили побег 23 сентября. Покинуть тюремное учреждение им удалось через тоннель, построенный ими же. Путь на волю оказался более 30 метров в длину и более метра в высоту. Он был освещен с помощью ламп.