В стране и мире Сбежавшие из колонии в Дагестане заключенные задержаны Кирилл Васин Заключенные совершили побег 23 сентября. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Шестеро заключенных, совершивших побег из колонии строгого режима в Дагестане, задержаны. Об этом сообщает ФСИН России. С внеплановым рабочим визитом в Дагестан прибыл Директор ФСИН России Александр Калашников. Возбуждено уголовное дело о халатности сотрудников колонии. Как сообщается на странице МВД Дагестана в Instagram, заключенные задержаны неподалеку от поселка Улан-Хол в Калмыкии. Заключенные совершили побег 23 сентября. Покинуть тюремное учреждение им удалось через тоннель, построенный ими же. Путь на волю оказался более 30 метров в длину и более метра в высоту. Он был освещен с помощью ламп. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика