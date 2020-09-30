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Песков признался, что был в кинотеатре без маски

Анна Назайкина
14:15 30.09.2020
Представитель Кремля раскритиковал себя за неосторожность.
Песков признался, что был в кинотеатре без маски
© Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался в нарушении масочного режима во время похода в кино с детьми. Так он прокомментировал требование Роспотребнадзора проверять маски во время киносеансов.

«Люди сидят в кино, в масках-то никто не сидит. Вот с детьми был в воскресенье в кинотеатре, и никто там особо в масках не сидит. Да что греха таить, я и сам в маске не сидел. А это плохо», - сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что инициатива усилить контроль за соблюдением масочного режима обоснована. Песков подчеркнул, что далеко не все внимательно относятся к своему здоровью и следуют мерам предосторожности.

«Безусловно, это ведет к росту количества инфицированных. Каждый в отдельности должен стать осторожным, и тогда все будет нормально», - заявил пресс-секретарь главы государства.

Дмитрий Песков напомнил, что коронавирусная инфекция все еще представляет опасность. При этом пресс-секретарь не стал отвечать на вопрос, насколько связан рост количества заболевших с работой предприятий сферы услуг и развлечений.

«Здесь сказать абсолютно нечего. Да, функционирует все. Люди передвигаются, люди летают, дети ходят в школы, молодежь ходит в институты», - заключил он.

За последние сутки в России выявлен 8 481 новый случай коронавируса. Всего с начала пандемии заражение подтвердилось у 1 176 286 человек в 85 регионах.

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