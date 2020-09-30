В стране и мире Полиция опровергла сообщения о «взрыве» в Париже Светлана Головина По словам правоохранителей, причиной мощного звукового хлопка, характерного для взрыва, стал истребитель. © Фото: Andreina Flores, Keystone Press Agency, Globallookpress Полиция Франция опровергла заявления о якобы мощном взрыве, произошедшем в Париже, а причиной громкого звукового хлопка стал самолет. «Никакого взрыва нет, речь идет об истребителе, который преодолел звуковой барьер», - сообщается в Twitter-аккаунте префектуры. В полиции также призвали не занимать линии экстренной связи сообщениями о взрыве. По сообщению агентства Reuters, звук «взрыва» был слышен по всему городу, включая пригороды. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика