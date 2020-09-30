Полиция опровергла сообщения о «взрыве» в Париже
По словам правоохранителей, причиной мощного звукового хлопка, характерного для взрыва, стал истребитель.
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Полиция Франция опровергла заявления о якобы мощном взрыве, произошедшем в Париже, а причиной громкого звукового хлопка стал самолет.
«Никакого взрыва нет, речь идет об истребителе, который преодолел звуковой барьер», - сообщается в Twitter-аккаунте префектуры.
В полиции также призвали не занимать линии экстренной связи сообщениями о взрыве.
По сообщению агентства Reuters, звук «взрыва» был слышен по всему городу, включая пригороды.