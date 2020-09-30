В Баку назвали свою версию крушения Су-25 ВВС Армении в Карабахе

В Баку заявили, что два армянских самолета Су-25 врезались в гору и взорвались во вторник. Об этом агентству «Азери-Пресс» сообщил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.

«Согласно имеющейся у азербайджанской стороны информации, 29 сентября на территории Армении в воздух поднялись два самолета типа Су-25. Оба самолета, врезавшись в гору, взорвались», - цитирует Гаджиева «Азери-Пресс».

Напомним, что ранее армянское Министерство обороны заявило, что турецкий F-16 сбил армянский Су-25 в воздушном пространстве Армении. Данное заявление помощник президента Азербайджана назвал «абсурдом и очередной дезинформацией».

«Руководство Армении выдает неправильную информацию своим гражданам, общественности. Было бы хорошо, чтобы военное руководство Армении сообщило о втором самолете и его пилоте, чем обвинять другие стороны»,- заявил агентству «Азери-Пресс» Гаджиев.

Конфликт на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострился утром 27 сентября. Минобороны Армении сообщило, что в Карабахе ВС страны сбили два вертолета и три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Азербайджана.

Позже Министерство обороны Азербайджана эту информацию опровергло и сообщило о начале контрнаступательной операции. В Армении было объявлено военное положение и всеобщая мобилизация. Президент Ильхам Алиев ввел военное положение в ряде городов и регионов страны, утвердил комендантский час, а также объявил о частичной мобилизации.