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В Минобороны Армении показали кадры сбитого Су-25

Кирилл Васин
13:43 30.09.2020
В сообщении также назвали имя погибшего пилота. Им был майор ВВС Армении Валерий Данелин.
В Минобороны Армении показали кадры сбитого Су-25
© Фото: Armenian unified infocenter, Facebook

Минобороны Армении показало кадры с места крушения штурмовика Су-25. Их опубликовал Единый информационный центр Армении в сообщении в Facebook.

В сообщении также назвали имя погибшего пилота. Им был майор ВВС Армении Валерий Данелин.

Ранее в Минобороны Армении заявили, что Су-25 сбил истребитель F-16 ВВС Турции, который вылетел с аэродрома города Гянджа в Азербайджане.

Власти Турции, в свою очередь, опровергли сообщения о том, что их  истребитель сбил Су-25, принадлежащий ВС Армении. Министерство обороны Азербайджана также сообщило, что F-16 Турции не сбивал штурмовик ВВС Армении.

© Armenian unified infocenter, Facebook
© Armenian unified infocenter, Facebook
© Armenian unified infocenter, Facebook
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