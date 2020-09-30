В Минобороны Армении показали кадры сбитого Су-25
В сообщении также назвали имя погибшего пилота. Им был майор ВВС Армении Валерий Данелин.
© Фото: Armenian unified infocenter, Facebook
Минобороны Армении показало кадры с места крушения штурмовика Су-25. Их опубликовал Единый информационный центр Армении в сообщении в Facebook.
В сообщении также назвали имя погибшего пилота. Им был майор ВВС Армении Валерий Данелин.
Ранее в Минобороны Армении заявили, что Су-25 сбил истребитель F-16 ВВС Турции, который вылетел с аэродрома города Гянджа в Азербайджане.
Власти Турции, в свою очередь, опровергли сообщения о том, что их истребитель сбил Су-25, принадлежащий ВС Армении. Министерство обороны Азербайджана также сообщило, что F-16 Турции не сбивал штурмовик ВВС Армении.
© Armenian unified infocenter, Facebook
© Armenian unified infocenter, Facebook
© Armenian unified infocenter, Facebook