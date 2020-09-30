Песков: между Украиной и Россией на Донбассе нет войны

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии войны между Украиной и Россией на Донбассе.

«На Донбассе происходит внутриукраинский конфликт», - акцентировал официальный представитель Кремля.

Накануне первый заместитель главы делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Витольд Фокин, заявил, что риторика о войне между Россией и Украиной не имеет ни одного подтверждения, а примирение сторон должно проходить на основе Минских соглашений.

«Скорее всего, украинский представитель солидаризируется с очевидностью, которая неоднократно нами констатировалась», - заключил Песков.

В то же время глава МВД Украины Арсен Аваков назвал слова Фокина провокационным заявлением, и добавил, что они наносят колоссальный ущерб стране, пишет РИА Новости.