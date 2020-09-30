На Марсе обнаружили соленые озера

Итальянские астрономы обнаружили озера с соленой водой под ледниками на южном полюсе Марса. Об этом сообщает журнал Nature Astronomy.

Открытие было сделано на основе данных, которые исследователи получили с орбитального зонда Mars Express за период с 2010 по 2019 год.

По оценке ученых, система водоемов состоит из четырех озер, которые находятся на глубине полутора километров. Самое крупное из них в ширину составляет 30 километров и находится в центре сети.

«Мы предполагаем, что они заполнены густым рассолом из перхлоратов, которые, предположительно, периодически возникают в приполярных регионах планеты», — сообщили итальянские исследователи.

Ученые обращают внимание на то, что наличие жидкой воды увеличивает вероятность существования микробов на красной планете или под ее поверхностью. Подтверждение данной гипотезы требует дальнейших исследований.