Стало известно о влиянии гриппа на коронавирус

Грипп может усиливать течение коронавируса. Об этом рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.

По ее словам, это происходит не за счет передачи COVID-19 каких-либо частей гриппа. Специалист назвала это невозможным, потому что грипп и коронавирус – разные вирусы, которые не могут ничем обмениваться. Грипп усиливает COVID-19 из-за того, что на организм выпадает двойная нагрузка из-за одновременной борьбы с ними.

Специалист также отметила, что мутации COVID-19 вызывают озабоченность у научного сообщества. Слова Барановой приводят «Известия».

Ранее были названы болезни, вызывающие тяжелое течение коронавируса. Как рассказал главный внештатный невролог Министерства здравоохранения Московской области Ринат Богданов, в качестве примеров таких заболеваний выступают рассеянный склероз, миастения, расстройства двигательной системы.