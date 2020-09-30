ЦИК предложил досрочно сложить полномочия членам избиркома Петербурга

Центральная избирательная комиссия России признала работу Санкт-Петербургского избиркома неудовлетворительной и предложила ее членам досрочно сложить с себя полномочия.



Помимо этого, недоверие было выражено и председателю комиссии Виктору Минченко.

«Если рекомендации не будут выполнены, у ЦИК России остается право подать исковое заявление в суд о роспуске комиссии», - цитирует пресс-служба комиссии председателя Эллу Памфилову.

По словам Памфиловой, результаты работы комиссии признаются неудовлетворительными уже в третий раз.