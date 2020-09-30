ЦИК предложил досрочно сложить полномочия членам избиркома Петербурга
По словам Эллы Памфиловой, результаты работы комиссии признаются неудовлетворительными уже в третий раз.
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Центральная избирательная комиссия России признала работу Санкт-Петербургского избиркома неудовлетворительной и предложила ее членам досрочно сложить с себя полномочия.
Помимо этого, недоверие было выражено и председателю комиссии Виктору Минченко.
«Если рекомендации не будут выполнены, у ЦИК России остается право подать исковое заявление в суд о роспуске комиссии», - цитирует пресс-служба комиссии председателя Эллу Памфилову.
По словам Памфиловой, результаты работы комиссии признаются неудовлетворительными уже в третий раз.