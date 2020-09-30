СМИ: в Париже прогремел мощный взрыв

В столице Франции Париже якобы прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает агентство Reuters.

Информации о погибших и пострадавших пока не поступало. По сообщению агентства, звук «взрыва» был слышен по всему городу, включая пригороды.

Причина «взрыва» также пока не уточняется.

По сообщениям французских СМИ, жители приняли за взрыв хлопок, вызванный преодолением самолетом звукового барьера.