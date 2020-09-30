СБ ООН призвал к незамедлительному прекращению огня в Нагорном Карабахе
Совет Безопасности (СБ) ООН призвал Армению и Азербайджан незамедлительно прекратить боевые действия.
© Фото: ТРК "Звезда"
|
СБ ООН призвал к незамедлительному прекращению огня в Нагорном Карабахе
Совет Безопасности (СБ) ООН призвал Армению и Азербайджан незамедлительно прекратить боевые действия.
© Фото: ТРК "Звезда"
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