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Суперскорая помощь: реактивный ранец парамедика испытали в Великобритании

Анна Берестовая
01:03 30.09.2020
Испытания провел лично сам глава компании-разработчика устройства.
Суперскорая помощь: реактивный ранец парамедика испытали в Великобритании
© Фото: Bruno Bebert, Pool Globallookpress

В Великобритании провели успешные испытания уникального реактивного ранца, который должен помочь медицинским специалистам добираться до своих пациентов в ситуациях, когда скорость имеет решающее значение.

«Первый в мире реактивный костюм парамедика» был протестирован в национальном парке в Озерном крае. Испытания осуществил основатель компании Gravity Industries, разработавшей устройство, Ричард Браунинг.

В ходе процесса Браунингу удалось преодолеть расстояние со дна долины до места условной критической ситуации за 90 секунд, притом, что пеший путь занял бы примерно 25 минут.

Разработчики, как указано на сайте Службы скорой медицинской помощи Great North, видят в данном устройстве большой потенциал.

Ранее беспилотные летательные аппараты были использованы для транспортировки донорских органов. С помощью маневренных и быстрых дронов в США, по информации «BBC News», была впервые в мире доставлена донорская почка.

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