Грандиозный симбиоз: корреспондент «Звезды» восхитился взаимодействием техники на учениях «Кавказ-2020»

Один из основных действующих на масштабных стратегических учениях «Кавказ-2020» корреспондентов телеканала «Звезда» Даниил Левин назвал маневры грандиозным зрелищем и одновременным симбиозом действий самой современной техники.

«Казалось, в 2018 году было очень масштабно, когда все только начиналось, такое яркое событие года, в 2019 было еще круче. Но, судя по всему, кадры доказывают, что с каждым годом все ярче и ярче становятся эти учения и 2020 год - не исключение», - поделился он своими впечатлениями в студии «Открытого эфира» на «Звезде».

Левин также рассказал о впечатлениях иностранных корреспондентов, посетивших учения. По его словам, в большинстве эмоции были продиктованы общенациональным отношением той или иной страны к России в общем и ее военной технике в частности, но негативных не испытал никто.

«Конечно, у каждого представителя своей страны мнение схоже с общей повесткой, оно свое: если азиатские страны, которые в том числе и участвовали в учениях, по традиции позитивные, приветливые и всегда любят все обсудить, то европейцы были несколько более холодны, несмотря на жару вокруг», - описал обстановку Даниил.

Сам он признался, что самым запомнившимся лично ему моментом стало участие в маневрах образцов самой новой российской техники, которая находится в стадии проверочных работ и доработок.

«Мы помним кадры форума “Армия”, когда Сергей Шойгу осматривает технику и говорит: “Давайте отправим ее на “Кавказ””. Именно там она во всей красе продемонстрировала свое мастерство. Это прототип, еще вот только несколько прошло испытаний на полигонах, и она уже наравне работает на учениях», - подытожил корреспондент.

Отметим, мнение одного из иностранных корреспондентов, присутствующим на учениях, исландского радиоведущего Хаукура Хаукссона, действительно оказалось исключительно восхищенным. Журналист поблагодарил Министерство обороны РФ за приглашение и отметил, что считает это очень важным, а сами маневры - актуальным и интересным мероприятием.