Завораживающий вихрь: над Черным морем зафиксирован огромный смерч

У берегов Черного моря разбушевался мощный смерч. Видео было опубликовано очевидцами в Сети.

На кадрах хорошо видно, как небо заволокло темное грозовое облако, из которого выходит огромный столб воды и движется в сторону побережья. У поверхности воды в этот момент образуется мощная вихревая воронка.

По словам автора видео, необычное природное явление было зафиксировано у поселка Утес.

В июне этого года в Крыму уже был зафиксирован мощный смерч, образовавшийся из-за непогоды в Раздольненском районе региона.