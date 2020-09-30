Завораживающий вихрь: над Черным морем зафиксирован огромный смерч
Видео необычного природного явления было опубликовано очевидцами в Сети.
© Фото: crimea_82__, Instagram
У берегов Черного моря разбушевался мощный смерч. Видео было опубликовано очевидцами в Сети.
На кадрах хорошо видно, как небо заволокло темное грозовое облако, из которого выходит огромный столб воды и движется в сторону побережья. У поверхности воды в этот момент образуется мощная вихревая воронка.
По словам автора видео, необычное природное явление было зафиксировано у поселка Утес.
В июне этого года в Крыму уже был зафиксирован мощный смерч, образовавшийся из-за непогоды в Раздольненском районе региона.