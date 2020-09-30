В стране и мире Кремль: Минобороны РФ следит за ситуацией в зоне карабахского конфликта Андрей Аркадьев Ситуация на линии соприкосновения в Карабахе обострилась 27 сентября. © Фото: mil.am Министерство обороны РФ следит за ситуацией в зоне карабахского конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Минобороны РФ отслеживает и анализирует информацию в зоне боев», - сказал представитель Кремля, комментируя сообщения об участии турецких военных в конфликте. Ранее в Минобороны Армении заявили, что истребитель F-16 ВВС Турции сбил Су-25 армянских ВВС. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что роль Турции носит только стабилизирующий характер в регионе. Напомним, Совет Безопасности Организации Объединенных Наций обратился к Азербайджану и Армении с призывом остановить боевые действия на территории непризнанной Нагорного-Карабахской республики в незамедлительном порядке. Ситуация на линии соприкосновения обострилась 27 сентября. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика