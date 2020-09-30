Названы болезни, вызывающие тяжелое течение коронавируса
По словам специалиста, риск тяжелого течения COVID-19 выше у тех, кто страдает болезнями, при которых иммунная система организма поражает его нервную систему.
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Рассеянный склероз, миастения, расстройства двигательной системы могут вызывать тяжелое течение коронавируса. Такое мнение выразил главный внештатный невролог Министерства здравоохранения Московской области Ринат Богданов.
По его словам, риск тяжелого течения COVID-19 выше у тех, кто страдает болезнями, при которых иммунная система организма поражает его нервную систему. От этого страдает и дыхание. Слова специалиста передает РИА Новости.
Ранее ученые рассказали о главной «хитрости» коронавируса. По словам вирусолога Шэйн Кротти, ей может являться замедление реакции организма на вторжение инфекции.