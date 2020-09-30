Названы болезни, вызывающие тяжелое течение коронавируса

Рассеянный склероз, миастения, расстройства двигательной системы могут вызывать тяжелое течение коронавируса. Такое мнение выразил главный внештатный невролог Министерства здравоохранения Московской области Ринат Богданов.

По его словам, риск тяжелого течения COVID-19 выше у тех, кто страдает болезнями, при которых иммунная система организма поражает его нервную систему. От этого страдает и дыхание. Слова специалиста передает РИА Новости.

Ранее ученые рассказали о главной «хитрости» коронавируса. По словам вирусолога Шэйн Кротти, ей может являться замедление реакции организма на вторжение инфекции.