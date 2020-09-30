Исландский радиоведущий поделился впечатлениями от учений «Кавказ-2020»

Исландский журналист Хаукур Хаукссон рассказал о своих впечатлениях от посещения масштабных российских учений «Кавказ-2020». Радиоведущий поблагодарил Министерство обороны РФ за приглашение иностранных корреспондентов, а также отметил, что считает это очень важным, а сами маневры - актуальным и интересным мероприятием. Свой собственный интерес Хаукссон назвал скорее личным.

«Армия в Исландии отсутствует. Есть полиция, спецотряд ОМОН и береговая охрана. Я интересуюсь Второй мировой войной, мужской такой интерес. Техника тоже интересна», - поделился журналист.

Говоря о своем интервью по теме учений на радио, он упомянул, как разговаривал с представителями Бундесвера, многие из которых оказались обладателями не самого соответственно воинственного внешнего вида.

«Они довольно сдержаны. Там серьезный генералитет, один, серьезный вояка, настоящий немец. А молодые - они были менее мужественные. Но хорошо говорили по-русски», - рассказал Хаукссон.

На вопрос о том, что исландцы думают по поводу причин войны, он с сожалением признал, что есть те, кто подвержен пропаганде Запада о том, что ее развязал СССР, но также отметил и наличие более здравомыслящей части населения.

«Красноармеец на весах как эсэсовец. У нас хотя бы есть мозги, у нас своя линия, 30-40% сомневаются. Молодежь, 60-70%, верят новой концепции», - рассказал Хаукссон в студии «Открытого эфира» на телеканале «Звезда».

По его мнению, в этом виноваты Голливуд, Брюссель, Гаага и Страсбург.

Напомним, стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020» проходили с 21 по 26 сентября на полигонах ЮВО, двух наземных авиационных полигонах, в акваториях Черного и Каспийского морей. Учения были посвящены поддержанию стабильности в регионе. Военнослужащие Южного военного округа задали новые стандарты современного военного искусства.