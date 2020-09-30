Асад назвал пособников действующих в Сирии террористов

Пять лет назад в Сирии сложилась крайне опасная ситуация, а террористам, наступавшим в различных районах страны, оказывалась непосредственная поддержка Запада. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад в эксклюзивном интервью «Звезде».

«Если коротко описать ситуацию, сложившуюся в то время, то можно сказать, что она была крайне опасной. Террористы наступали в различных районах страны, захватывали города при непосредственной помощи из США, Франции, Великобритании, Катара, Саудовской Аравии. Непрямую поддержку им оказывали западные страны, Запад в целом. Эта ситуация, которую я охарактеризовал как крайне опасную, была главным предметом наших контактов с российским военным и политическим руководством, особенно после 2014 года, когда террористами были заняты обширные пустынные районы на востоке Сирии», - заявил Асад.

По словам сирийского лидера, его страна рассчитывала на помощь извне, поскольку положение дел в Сирии способно повлиять на весь Ближний Восток и другие регионы.

«Конечно, мы надеялись на то, что нам будет оказана помощь, по нескольким причинам. Первая из них заключается в том, что политическое положение в Сирии очень важно. Любая ошибка, допущенная здесь, может отразиться на ситуации на всем Ближнем Востоке и в других регионах. Борьба за Сирию из-за ее значимости идет с древних времен, это не новое явление», - подчеркнул Асад в разговоре с ведущей программы «Главное» Ольгой Беловой.

Президента Сирии также отметил, что Россия пришла на помощь его стране, поскольку в интересах РФ было нанести удар по международному терроризму, а также избежать последствий дестабилизации в Арабской Республике, которые могли повлиять на интересы других стран.

«Терроризм, с которым боролась Сирия, это тот же терроризм, который несет ответственность за захват детей в школе в Беслане в 2004 году, за убийство невинных людей в театре на Дубровке. Это международный терроризм. Поэтому в интересах России было, во-первых, нанести удар по терроризму, а во-вторых – избежать дестабилизации в Сирии, поскольку ее последствия могли повлиять на интересы других стран, в том числе и самой России», - заключил Асад.

Сегодня, 30 сентября, исполняется пять лет с начала военной операции по оказанию помощи сирийскому народу в освобождении страны от международных террористических группировок. В этот день в 2015 году Совет Федерации дал согласие Владимиру Путину на использование ВС РФ в Сирии. Это решение послужило ответом на официальное обращение лидера САР Башара Асада и полностью соответствовало действующему между двумя странами договору о дружбе и сотрудничестве.

Полную версию эксклюзивного интервью с президентом Сирии Башаром Асадом смотрите в программе в «Главное с Ольгой Беловой» в это воскресенье, 4 октября, в 18:00.