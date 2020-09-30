Певица Королева рассказала о причинах мужских измен

Певица Наташа Королева заявила, что главной причиной измены в отношениях является усталость партнеров от домашней рутины, которая появляется в период кризиса среднего возраста.



По словам артистки, именно в сорок - пятьдесят лет происходят все самые неблагополучные вещи в семье, из-за чего мужчины начинают заводить интрижки на стороне.

Королева аргументировала свое высказывание тем, что женщины переживают этот период намного сложнее своих партнеров.

«Муж-то на подъеме, у него, наоборот, тестостерон зашкаливает, ему хочется огня. На левачок сходил - и как бы поправил ситуацию», - сказала певица в эфире YouTube.

В то же время Королева отметила и противоположную ситуацию, когда женщина увядает рядом с мужчиной, которому ничего не хочется.

Однако артистка подчеркнула, что жены идут на измены достаточно редко, так как «более трепетно относятся к понятию "семья" и домашнему очагу».

Незадолго до этого супруг Королевой Сергей Глушко, получивший известность под псевдонимом Тарзан, признал факт измены.