Аксенов уволил главу Минздрава Крыма
Отмечается, что пост главы Минздрава Крыма займет Александр Остапенко.
© Фото: rk.gov.ru
Глава Крыма Сергей Аксенов уволил с занимаемой должности министра здравоохранения республики Игоря Чемоданова.
«Принято решение об увольнении министра здравоохранения Республики Крым Игоря Геннадьевича Чемоданова», - написал Аксенов на своей странице «Вконтакте».
Отмечается, что пост главы Минздрава Крыма займет Александр Остапенко. Аксенов выразил надежду, что он «оправдает ожидания крымчан».