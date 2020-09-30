Назван витамин, нехватка которого может вызвать рак

Нехватка витамина D может повысить риск развития рака простаты, молочной железы, кишечника и других. Об этом рассказала врач высшей категории Эндокринологического научного центра, эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Фатима Дзгоева.

По ее словам, признаками нехватки данного витамина могут служить слабость, проблемы со сном, депрессия, раздражительность, повышенная утомляемость и усталость, высокая потливость головы и выпадение волос, проблемы с равновесием, боли в мышцах и костях, их хрупкость.

Специалист также назвала продукты с высоким содержанием витамина D: рыбий жир, лосось, сельдь и консервированные сардины. Слова Дзгоевой передают «Аргументы и факты».