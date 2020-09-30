В стране и мире Первый в истории излечившийся от ВИЧ пациент умер от рака Светлана Головина Мужчина смог победить инфекцию 13 лет назад за счет трансплантации донорского костного мозга, которая проводилась для лечения онкологии. © Фото: Timothy Ray Brown, Facebook Первый в мире излечившийся от ВИЧ-инфекции пациент, американец Тимоти Рэй Браун, скончался от рака крови в последней стадии. «Тимоти после пяти месяцев борьбы с лейкемией ушел из жизни сегодня в 15.10», - сообщается на его странице в Facebook. Мужчина смог победить ВИЧ 13 лет назад за счет трансплантации донорского костного мозга, которая изначально проводилась для лечения онкологии. Отмечается, что с тех пор у Брауна не наблюдалось никаких признаков ВИЧ, однако в 2019 году произошел рецидив лейкемии. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика