Первый в истории излечившийся от ВИЧ пациент умер от рака
Мужчина смог победить инфекцию 13 лет назад за счет трансплантации донорского костного мозга, которая проводилась для лечения онкологии.
© Фото: Timothy Ray Brown, Facebook
Первый в мире излечившийся от ВИЧ-инфекции пациент, американец Тимоти Рэй Браун, скончался от рака крови в последней стадии.
«Тимоти после пяти месяцев борьбы с лейкемией ушел из жизни сегодня в 15.10», - сообщается на его странице в Facebook.
Мужчина смог победить ВИЧ 13 лет назад за счет трансплантации донорского костного мозга, которая изначально проводилась для лечения онкологии.
Отмечается, что с тех пор у Брауна не наблюдалось никаких признаков ВИЧ, однако в 2019 году произошел рецидив лейкемии.