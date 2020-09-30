В США заявили о планах по военному освоению космоса

Руководитель командования космических операций Космических сил Соединенных Штатов генерал-майор Джон Шоу заявил о намерении в будущем разместить военнослужащих в космосе.

«Они могли бы управлять командными центрами где-то в лунной среде или где-то еще», - цитирует его издание Air Force Magazine.

В то же время Шоу добавил, что, когда это произойдет точно, никто не знает, пишет aif.ru.

Космические силы США были официально созданы в декабре 2019 года.