Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В США заявили о планах по военному освоению космоса

Светлана Головина
11:42 30.09.2020
По словам генерал-майора Космических сил, военные могли бы управлять командными центрами в лунной среде.
В США заявили о планах по военному освоению космоса
© Фото: NASA

Руководитель командования космических операций Космических сил Соединенных Штатов генерал-майор Джон Шоу заявил о намерении в будущем разместить военнослужащих в космосе.

«Они могли бы управлять командными центрами где-то в лунной среде или где-то еще», - цитирует его издание Air Force Magazine.

В то же время Шоу добавил, что, когда это произойдет точно, никто не знает, пишет aif.ru.

Космические силы США были официально созданы в декабре 2019 года.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
00:28 Армия
Видео
Шойгу: российские военные уничтожили в Сирии более 133 тысяч боевиков
12:30 В стране и мире
Видео
Исландский радиоведущий поделился впечатлениями от учений «Кавказ-2020»
11:11 В стране и мире
Видео
Батарея артиллерийских залпов: Минобороны Азербайджана показало новые кадры ударов по армянским позициям
10:40 ОПК
Видео
Корвет «Алдар Цыденжапов» вышел на заводские ходовые испытания в Японское море
00:48 Армия
Видео
Минобороны закупит дополнительную партию самолетов и вертолетов по итогам операции в Сирии - Шойгу
Популярное
Популярное
Эксперт назвала условия для получения двух пенсий
Видео
«Это было убийство»: адвокат назвала возможную причину смерти дочери Владимира Конкина
Видео
Бушующая стихия в Салерно: кадры мощного смерча на итальянском побережье
В Роскачестве рассказали о запретных для разговора по телефону с незнакомцами темах
Эксперт рассказал, что делать при блокировке карты банкоматом
Завод в Испании затопило вином: видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.