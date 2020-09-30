В США заявили о планах по военному освоению космоса
По словам генерал-майора Космических сил, военные могли бы управлять командными центрами в лунной среде.
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Руководитель командования космических операций Космических сил Соединенных Штатов генерал-майор Джон Шоу заявил о намерении в будущем разместить военнослужащих в космосе.
«Они могли бы управлять командными центрами где-то в лунной среде или где-то еще», - цитирует его издание Air Force Magazine.
В то же время Шоу добавил, что, когда это произойдет точно, никто не знает, пишет aif.ru.
Космические силы США были официально созданы в декабре 2019 года.