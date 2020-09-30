Путин поручил запретить вывоз из РФ необработанной древесины

Президент РФ Владимир Путин поручил с 1 января 2022 года ввести полный запрет на экспорт из страны необработанной или грубо обработанной древесины. Об этом он заявил в ходе совещания по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса.

«Поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород», - сказал Путин.

Президент также заострил внимание на проблеме незаконных рубок. По его словам, необходимы новые, более современные подходы к решению этой проблемы.

Помимо прочего, Путин поручил ввести с 1 января 2021 года льготные кредиты для малого и среднего бизнеса, направленные на создание мощностей и переоборудование производств глубокой переработки древесины. Программу запустят на базе Фонда развития промышленности. Стенограмма совещания опубликована на сайте Кремля.