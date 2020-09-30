В России разработают чип для незрячих людей
По словам главы Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга, микросхема позволит ориентироваться в пространстве людям как с приобретенной слепотой, так и слепым от рождения.
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Российские ученые планируется создать чип, который позволит людям со слепотой обрести зрение, заявил глава Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России Василий Шпак.
«Чип вживляется в голову и делает возможным слепым людям, в том числе и не просто с приобретенной слепотой, а слепым от рождения, начать видеть», - пояснил он.
Помимо этого, Шпак отметил в интервью РИА Новости, что данная технология уже не нова, а подобна той, с помощью которой создаются слуховые аппараты.
По словам главы Департамента радиоэлектронной промышленности, киборгизация будет активно продолжаться, пишет aif.ru.
Незадолго до этого в комментарии «Звезде» невролог оценил риски вживления микрочипов в человеческий мозг.