В стране и мире Батарея артиллерийских залпов: Минобороны Азербайджана показало новые кадры ударов по армянским позициям Светлана Головина Ситуация на линии соприкосновения в Карабахе обострилась 27 сентября. © Видео: Министерство обороны Азербайджанской республики, YouTube © Фото: Министерство обороны Азербайджанской республики, YouTube В среду, 30 сентября, Министерство обороны Азербайджана опубликовало на своем канале в YouTube видео артиллерийской атаки по позициям армянских военных. На кадрах видно, как боевые установки производят серию залпов, после чего снаряды взрываются на стороне противника. «Подразделения азербайджанской армии наносят артиллерийские удары по позициям противника», - уточняется в подписи к видео. Незадолго до этого Совет Безопасности Организации Объединенных Наций обратился к Азербайджану и Армении с призывом остановить боевые действия на территории непризнанной Нагорного-Карабахской республики в незамедлительном порядке.



Ситуация на линии соприкосновения обострилась 27 сентября. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика