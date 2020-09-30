В стране и мире В Москве стартовал второй этап вакцинации от коронавируса Светлана Головина По словам Анастасии Раковой, в среду, 30 сентября, планируется вакцинировать около 20 человек. © Фото: Alexander Zemlianichenko Jr, Xinhua, Globallookpress Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила о начале второго этапа вакцинации граждан от коронавируса. «Второй компонент прививки от коронавируса получили уже шесть участников исследования», - отметила она. По словам Раковой, в среду, 30 сентября, планируется вакцинировать около 20 человек. «По результатам первой прививки, а ее сделали уже более 5,7 тысячи человек, мы видим, что абсолютное большинство чувствует себя хорошо», - цитирует заммэра РИА Новости. На данный момент второй этап вакцинации стартовал в тех медицинских организациях, где привили первых участников исследования - поликлиники №2, 62 и 220, а также поликлиническое отделение ГКБ имени М.П. Кончаловского. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика