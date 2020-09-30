Попова объяснила особенности мутации COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что на сегодняшний день серьезных изменений у коронавируса не наблюдается.

«Уже доказано, что коронавирус COVID-19 мутирует очень и очень медленно», - отметила она.

В ходе клинических исследований данного вируса ученые ни одной из стран не отмечали значимые изменения, которые могут повлиять на дальнейшее развитие эпидпроцесса, добавила руководитель ведомства в интервью НТВ.

За минувшие сутки в России был выявлен 8 481 новый случай заражения коронавирусом.