В Роспотребнадзоре заявили о постепенном снижении пика инфекций
По словам Анны Поповой, волна респираторных инфекций пришла, как и ожидалось, в сентябре.
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На территории России пик острых респираторных инфекций был примерно после 15 сентября, после чего началось постепенное снижение, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова
Руководитель ведомства акцентировала внимание на том, что именно в сентябре и ожидалась волна респираторных инфекций.
«Острые респираторные инфекции, которые вызываются аденовирусом, риновирусом, парагриппом имели пик где-то, наверное, после 15 сентября, и сейчас - постепенное снижение», - сказала Попова в интервью НТВ.
Также глава Роспотребнадзора отметила, что на данный момент оснований для введения дополнительных ограничений из-за коронавируса нет, потому что в большинстве регионов ситуация с заболеваемостью остается стабильной.