В Роспотребнадзоре заявили о постепенном снижении пика инфекций

На территории России пик острых респираторных инфекций был примерно после 15 сентября, после чего началось постепенное снижение, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова

Руководитель ведомства акцентировала внимание на том, что именно в сентябре и ожидалась волна респираторных инфекций.

«Острые респираторные инфекции, которые вызываются аденовирусом, риновирусом, парагриппом имели пик где-то, наверное, после 15 сентября, и сейчас - постепенное снижение», - сказала Попова в интервью НТВ.

Также глава Роспотребнадзора отметила, что на данный момент оснований для введения дополнительных ограничений из-за коронавируса нет, потому что в большинстве регионов ситуация с заболеваемостью остается стабильной.