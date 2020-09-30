В России за сутки подтвержден 8 481 случай заражения коронавирусом
Справились с коронавирусом за минувшие сутки 5 858 россиян. Всего выздоровели 958 257 человек.
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
За сутки в России подтвердился 8 481 новый случай заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 1 176 286. Такие данные приводит оперативный штаб.
Справились с коронавирусом за минувшие сутки 5 858 россиян. Всего выздоровели 958 257 человек.
На 30 сентября в стране проведено 46 миллионов тестов на коронавирус.