В стране и мире Армения опровергла заявление Азербайджана об уничтожении комплекса С-300 Кирилл Васин Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась утром 27 сентября. © Фото: mod.gov.az Представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что заявление Азербайджана об уничтожении в Нагорном Карабахе армянского комплекса С-300 не соответствует действительности. «Эта информация не соответствует действительности», - приводит РИА Новости слова Ованнисяна. Ранее Совбез ООН призвал стороны к немедленному прекращению огня в Нагорном Карабахе. Члены СБ ООН также рекомендовали сразу же приступить к переговорному процессу. Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась утром 27 сентября. Минобороны Армении сообщило, что в Карабахе ВС страны сбили два вертолета и три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Азербайджана. Позже Минобороны Азербайджана эту информацию опровергло и сообщило о начале контрнаступательной операции. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика