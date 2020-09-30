В ряде стран фиксируются проблемы в работе Instagram

В нескольких странах мира пользователи социальной сети Instagram сообщают о затруднениях во время использования сервиса. Соответствующие данные опубликованы на специализированном сайте Downdetector, отслеживающем сбои и отключения известных интернет-ресурсов.

Проблемы в функционировании сети были отмечены 29 сентября примерно в 22.45 по московскому времени. Неполадки были зафиксированы на территории Великобритании, Соединенных Штатов, Германии, Польши, Бразилии, Нидерландов, Италии и России. В РФ чаще всего жалобы поступали из столицы, Санкт-Петербурга и Казани.

Согласно данным ресурса, 58% проблем связаны с загрузкой ленты новостей, 25% пользователей испытают трудности со входом, 16% жалуются на работу сайта.