Во всех школах Москвы объявлены двухнедельные каникулы

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что плановые осенние каникулы школьников вместо одной недели будут длиться две и начнутся одновременно во всех учреждениях.

«С учетом осеннего подъема простудных заболеваний и роста выявленных заболеваний ковидом мною принято решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель и провести их одномоментно во всех школах - с 5 по 18 октября», - написал мэр на странице своего блога.

Помимо этого в целях безопасности на этот период будет приостановлена работа учреждений дополнительного образования и детских досуговых организаций, находящихся в ведении правительства Москвы.

В то же время по обычному графику продолжают работать детские сады.

За последние несколько дней в Москве зафиксировано рекордное число заражений коронавирусом с июня текущего года.