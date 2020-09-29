Театры Москвы начнут штрафовать за нарушение санитарного режима
В ходе проверки Роспотребнадзора было установлено, что во многих учреждениях не проводят измерение температуры, а зрители не соблюдают масочный режим.
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По результатам проверки соблюдения мер безопасности в московских театрах Роспотребнадзор выявил значительное число нарушений.
Уточняется, что почти в половине учреждений при входе сотрудники не измеряли даже температуру, а зрители, заняв свои места в зале, снимают медицинские маски.
На собрании директоров театров Москвы руководители ведомства заявили, что нарушителям санитарного режима грозит не только штраф до 500 тысячи рублей, но и закрытие на срок до 90 суток.
Помимо этого, в качестве дополнительной меры безопасности в Роспотребнадзоре попросили пересмотреть репертуар театров - временно отменить спектакли с участием пожилых актеров.