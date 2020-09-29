В Минобороны Армении заявили о подготовке азербайджанских военных к новой атаке

Вооруженные силы Азербайджана начали подготовку к новой атаке в Нагорном Карабахе, сообщил представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Противник начал усиленную артиллерийскую подготовку, готовится к очередной атаке», - написал он на странице в Facebook.

Обострение конфликта на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе началось 27 сентября.

Минобороны Армении сообщило, что в Карабахе ВС страны сбили два вертолета и три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Азербайджана. Позже Министерство обороны Азербайджана эту информацию опровергло и сообщило о начале контрнаступательной операции.

На данный момент Россия, Франция и Германия призвали стороны к сдержанности.

Сложившаяся ситуация будет обсуждена на заседании Совета Безопасности ООН 29 сентября.