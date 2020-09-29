В стране и мире В центре Гамалеи объяснили невозможность ускорить вакцинацию от COVID-19 Светлана Головина По словам Александра Гинцбурга, прививку от коронавируса уже сделали более пяти тысячи человек. © Фото: Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что ускорить вакцинацию от коронавируса в России на данный момент невозможно из-за ограниченной пропускной способности. «Правильное предложение об ускорении вакцинации, но пока это нельзя сделать, так как пропускная способность ограничена», - сказал эксперт. По словам Гинцбурга, прививку от COVID-19 уже сделали более пяти тысячи граждан. Сейчас в Москве вакцинируют до 600 человек в сутки, пишет РИА Новости.



Всего за время пандемии в мире коронавирусом были заражены более 33 миллионов человек, из которых выздоровели 23 056 480. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика