Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Приморье разрешили ловить гребешка, устрицу и кукумарию

Светлана Головина
Денис Ивлев
07:57 29.09.2020
Согласно приказу Минсельхоза России, рыбакам-любителям можно добывать 10 гребешков, 10 устриц, 10 кукумарий и 10 мидий.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Жители Приморья теперь смогут чаще радовать себя одними из главных морских деликатесов - гребешками. Рыбакам-любителям разрешили охотиться за редким моллюском легально, однако стоит придерживаться нормы вылова

Еще недавно за вылов приморского гребешка пришлось бы заплатить штраф или даже попасть под уголовную ответственность по статье браконьерство. Единственным способом обезопасить себя была лицензия на добычу на чужих рыбопромысловых участках.  

«Приказ Минсельхоза России вступил в силу и теперь рыбакам-любителям можно добывать 10 гребешков, 10 устриц, 10 кукумарий и 10 мидий», - пояснил руководитель агенства по рыболовству Приморского края Валерий Корко.

Размер пойманного тоже имеет значение - нельзя собирать молодых - мелких моллюсков - так что придется воспользоваться линейкой.

В то же время, достать что-то стоящие со дна не просто - сильное давление - а дыхание нужно задерживать больше чем на минуту.

«Вот удалось достать японский гребешок. Это большая удача, потому что достал его с глубины примерно 3,5-4 метра. Как правило, обитает он на больших глубинах, но для этого уже нужно более серьезное оборудование: грузила, ласты и умения должны быть посерьезнее. Одно могу сказать точно - он будет гораздо вкуснее гребешка купленного в магазине», - передает с места корреспондент Денис Ивлев.

По словам чиновников, морепродуктов хватит всем, но не все экологи с этим согласны, так как природные запасы небольшие, да и браконьеры никуда не пропадали и в огромных масштабах опустошают местные акватории.  

Подробнее смотрите в сюжете на сайте телеканала «Звезда».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
08:32 В стране и мире
В Минобороны Армении заявили о подготовке азербайджанских военных к новой атаке
07:31 В стране и мире
Видео
«Досужие разговоры»: искусствовед оценила заявления о сомнительной подлинности работ Уорхола
06:12 В стране и мире
Видео
Совбез ООН обсудит обострившуюся ситуацию в Нагорном Карабахе
05:21 Армия
Видео
Двусторонние учения гвардейской танковой армии ЗВО стартовали в Нижегородской области
04:28 В стране и мире
Видео
Число жертв коронавируса в мире превысило миллион
Популярное
Популярное
Эксперт назвала условия для получения двух пенсий
Видео
Холодный свет: кадры северного сияния с борта барка «Седов»
Видео
Бушующая стихия в Салерно: кадры мощного смерча на итальянском побережье
В Роскачестве рассказали о запретных для разговора по телефону с незнакомцами темах
Эксперт рассказал, что делать при блокировке карты банкоматом
Завод в Испании затопило вином: видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.