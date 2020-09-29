В Приморье разрешили ловить гребешка, устрицу и кукумарию

Жители Приморья теперь смогут чаще радовать себя одними из главных морских деликатесов - гребешками. Рыбакам-любителям разрешили охотиться за редким моллюском легально, однако стоит придерживаться нормы вылова

Еще недавно за вылов приморского гребешка пришлось бы заплатить штраф или даже попасть под уголовную ответственность по статье браконьерство. Единственным способом обезопасить себя была лицензия на добычу на чужих рыбопромысловых участках.

«Приказ Минсельхоза России вступил в силу и теперь рыбакам-любителям можно добывать 10 гребешков, 10 устриц, 10 кукумарий и 10 мидий», - пояснил руководитель агенства по рыболовству Приморского края Валерий Корко.

Размер пойманного тоже имеет значение - нельзя собирать молодых - мелких моллюсков - так что придется воспользоваться линейкой.

В то же время, достать что-то стоящие со дна не просто - сильное давление - а дыхание нужно задерживать больше чем на минуту.

«Вот удалось достать японский гребешок. Это большая удача, потому что достал его с глубины примерно 3,5-4 метра. Как правило, обитает он на больших глубинах, но для этого уже нужно более серьезное оборудование: грузила, ласты и умения должны быть посерьезнее. Одно могу сказать точно - он будет гораздо вкуснее гребешка купленного в магазине», - передает с места корреспондент Денис Ивлев.

По словам чиновников, морепродуктов хватит всем, но не все экологи с этим согласны, так как природные запасы небольшие, да и браконьеры никуда не пропадали и в огромных масштабах опустошают местные акватории.

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