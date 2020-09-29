«Досужие разговоры»: искусствовед оценила заявления о сомнительной подлинности работ Уорхола

Ставить вопросы о подлинности работ Энди Уорхола не имеет смысла, заявила «Звезде» искусствовед, директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова.

«Есть огромное количество художников, где вопрос подлинности стоит очень серьезно и когда на выставки попадают роботы с не очень ясным провенансом, атрибуцией, это задает вопрос. Если у нас Рембрандт с неясным провенансом, то это, действительно, вопрос для крупного музея можно ли его выставлять или нет. Если у нас Энди Уорхол в шелкографии, то с этим проблем нет», - сказала специалист.

По словам Свибловой, выставка американского художника уникальна сама по себе, она дает фантастический заряд как визуальный, так и энергетический.

Искусствовед отметила, что права на все композиции лично были проверены куратором выставки. Помимо этого, картины предоставлены Фондом Уорхола, который единственный в мире может выдавать сертификат на подлинность работ художника.

Работы приходили из музея в Питтсбурге, Феррагамо во Флоренции, а также частных итальянских коллекций, где достаточно много Уорхола, так как именно там он провел несколько лет в конце своей жизни, пояснила Свиблова.

«Есть люди, которые любят искусство, есть люди, которые любят нападать на искусство. Это досужие разговоры, которые к Энди Уорхолу неприменимы», - заключила искусствовед.

Незадолго до этого заведующая отделом искусства XIX -XX века Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Александра Данилова рассказала «Звезде», что установить подлинность работ американского художника очень сложно, так как он использовал технику шелкографии, которая принципиально серийна и позволяет тиражировать произведения в неограниченном количестве.