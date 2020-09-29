Уровень реки Амур превысил критическую отметку в 7 метров

За последние сутки уровень воды в реке Амур в районе Комсомольска-на-Амуре достиг критической отметки в 7 метров.

«Уровень Амура у города достиг отметки в 7 метров. Уже подтоплены подвалы 47 домов, десятки дачных участков», - сообщается на сайте правительства Хабаровского края.

В результате мощного паводка под водой оказались 229 дачных участков, подтоплены подвалы шести социально-значимых объектов и 47 многоквартирных домов.

На данный момент спасатели работают на одной из городских трасс, пытаясь защитить ее от наступающей воды.

В городе круглосуточно работают насосы для откачки воды. На обочины уже отсыпали 35 самосвалов грунта, с помощью которых можно оперативно возвести дамбу.

Для тех, кто оказался отрезан от дорог, спасатели и добровольцы на лодках доставляют питьевую воду и продукты. Для попавших в зону подтопления жителей развернуты пункты временного размещения.

Накануне в администрации региона сообщали, что пик паводка ожидается 29 - 30 сентября.