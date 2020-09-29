В стране и мире Совбез ООН обсудит обострившуюся ситуацию в Нагорном Карабахе Светлана Головина Заседание было инициировано Великобританией, ФРГ, Францией, Эстонией и Бельгией. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Armenian Defense Ministry via Globallookpress.com Во вторник, 29 сентября, на заседании Совета Безопасности ООН обсудят эскалацию конфликта в Нагорном Карабахе. Уточняется, что обсуждение было инициировано Великобританией, ФРГ, Францией, Эстонией и Бельгией. «Заседание пройдет завтра в очном формате, после заседания по Сирии», - пишет РИА Новости со ссылкой на источник. Обострение конфликта на линии соприкосновения в районе Карабаха произошло 27 сентября. В Минобороны Армении заявили, что Карабах подвергся «воздушным и ракетным атакам». В оборонном ведомстве Азербайджана, в свою очередь, объявили об обстреле ВС Армении населенных пунктов, в результате которых погибли мирные жители. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика