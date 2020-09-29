Трамп с Байденом обменялись остротами в преддверии дебатов

Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и штаб одного из соперников Трампа, представителя от демократов Джозефа Байдена обменялись уколами, связанными с прохождением экспертизы на наличие наркотических веществ в крови.

Кандидат от Демократической партии США на предстоящих выборах отказался проходить тест на наркотики в преддверии обсуждения.

Дебаты должны состояться уже во вторник этой недели.

Американский лидер многозначительно поинтересовался, почему же его соперник отказывается от тестирования. Своим высказыванием Трамп подогрел интерес к этой теме, итак достаточно сильный у некоторых его сторонников.

Сам Байден со смехом отказался комментировать ситуацию. Позже ответ последовал от заместителя главы предвыборного штаба демократа Кейт Бедингфилд.

Она предложила президенту самому сдать тест, если он полагает, что «его лучший аргумент заключается в моче».

Бедингфилд подчеркнула, что с президентом, который не сумел защитить жизни сотен тысяч граждан США и не разработал план по борьбе с коронавирусом, связаны низкие ожидания.

«Мы не ожидаем ничего иного от Дональда Трампа», - высказалась она.

Ранее Дональд Трамп уже выдвигал схожие требования в преддверии президентских выборов. Тогда эти требования адресовались оппоненту Трампа Хиллари Клинтон.