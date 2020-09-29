Учительница литературы на Сахалине пришла к второклашкам с топором

Учительница, преподающая литературу в сахалинском городе Охе, пришла на занятия к детям-второклассникам с топором. Инцидент произошел в МОУ СОШ 1 имени А. Е. Буюклы.

Оружие должно было служить для наглядной демонстрации на уроке. В региональном министерстве образования отметили, что такой выбор наглядного примера не считают допустимым в рамках школы.

В настоящее время по факту произошедшего производится проверка. Об этом сообщают РИА Новости.

Ранее пресса опубликовала историю от лица матери одного из учеников задержанной преподавательницы. Ее сын, согласно СМИ, теперь боится посещать школу. В прошлый раз учительница достала топор, когда ребенок ошибся в ударении слова.