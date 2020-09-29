Россиянам рассказали, когда ждать пика заражений COVID-19

Через две-три недели, по всем показателям, на территории России должно будет наблюдаться резкое увеличение числа заражений коронавирусной инфекцией. Такой прогноз сделал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Данный сценарий специалист охарактеризовал как самый вероятный. При наиболее позитивном развитии событий количество новых инфицированных и число летальных исходов начнет сокращаться. При самом негативном исходе пик заболеваемости произойдет в начале ноября.

Тавадян отметил, что не считает необходимым введение строгих противоэпидемических мер изоляции, так как их реального соблюдение от 80% населения добиться вряд ли удастся, тогда как именно такое число необходимо для эффективности мер. Об этом пишут РИА Новости.