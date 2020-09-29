В стране и мире Коронавирус Число жертв коронавируса в мире превысило миллион Анна Берестовая С начала пандемии коронавируса выздоровели после заражения более 23 миллионов человек. © Фото: MOD Russia via Globallookpress.com Университет Джонса Хопкинса, в период пандемии коронавирусной инфекции занимающийся ведением статистики заболевания, учитывающей данные властей, прессы и иных открытых ресурсов, сообщил о преодолении символического рубежа в количестве летальных исходов. По данным университета, с начала распространения COVID-19 в мире от новой болезни скончались 1 000 555 пациентов. За тот же период заразились коронавирусом 33 273 720 человека, а успешно смогли выздороветь после инфицирования 23 056 480. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика