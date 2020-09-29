СМИ: в Дагестане задержан пособник преступников, сбежавших из тюрьмы через прорытый тоннель

На территории Дагестана сотрудниками следственных органов был задержан житель Махачкалы, оказавший помощь в побеге шестерым заключенным местной тюрьмы.

Мужчина 28 лет, по версии следствия, участвовал в создании тоннеля под стеной здания исправительной колонии №-2 в поселке Шамахал и приобрел требующийся для данных работ инвентарь.

Против Заура Аминова, который подозревается в обеспечении заключенных строительными материалами на протяжении нескольких месяцев, уже возбуждено уголовное дело. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Ранее, 23 сентября текущего года, с территории колонии в Махачкале сбежали шесть человек. Покинуть тюремное учреждение им удалось через тоннель, построенный ими же. Примечательно, что путь на волю оказался более 30 метров в длину и метра в высоту и был освещен с помощью ламп.