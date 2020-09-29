В России осужденным разрешили отбывать наказание ближе к дому

Во вторник, 29 сентября, вступают в силу поправки в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации, предусматривающие возможность перевестись осужденному в регион, где проживают его родственники. Речь идет о супругах, родителях, детях, усыновителях и усыновленных, родных братьях и сестрах а также дедушках, бабушках и внуках.

Данные поправки распространяются и на приговоренных к принудительным работам. Решение о переводе в другое исправительное учреждение будет принимать руководство ФСИН на основе письменного заявления осужденного.

Соответствующий закон был подписан российским президентом Владимиром Путиным 1 апреля.