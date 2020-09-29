Япония собирается построить завод на Луне

Японское агентство аэрокосмических исследований планирует построить полноценный завод на поверхности Луны. Предприятие, которое должно будет начать работу уже в 2035 году, займется производством водородного топлива.

Завод предполагается возвести вблизи Южного полюса космического тела. В том месте, как предполагает в настоящее время ряд ученых, могут располагаться ледяные залежи, которые обеспечат производство водой, кислородом и водородом.

Сам же водород, в свою очередь, сможет быть полезен для перемещений как по Луне, так и между земным спутником и ближайшей космической станцией.

«Реализация проекта поможет ускорить темпы освоения Луны и космоса», - цитирует японское агентство Kyodo.

Благодаря подобному предприятию затраты на транспортировку топлива до Луны могут крайне заметно снизиться.